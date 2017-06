Após explosão matar 9, terroristas fazem reféns na capital da Somália

20:05 · 14.06.2017

Ao menos nove pessoas morreram em uma explosão de um carro-bomba seguida por um tiroteio nesta quarta-feira (14) em Mogadíscio, na capital da Somália. O grupo extremista al Shabaab, filiado à rede terrorista Al Qaeda, assumiu a autoria dos ataques.

O atentado com o carro-bomba aconteceu em frente a um restaurante movimentado no centro da cidade. As vítimas eram jovens que entravam no estabelecimento.

Segundo agências de notícias, após a explosão, pelo menos 20 pessoas são mantidas reféns por terroristas dentro do restaurante.

"Ainda não sabemos quantas delas estão mortas ou vivas", disse o major Ibrahim Hussein. Dois dos atiradores teriam sido mortos pela polícia.

De acordo com testemunhas, os terroristas vestiam uniformes militares e se apresentaram como forças de segurança da Somália ao entrarem no restaurante. A região foi cercada e tiros podem ser ouvidos.

Hussein afirmou que os terroristas desligaram a luz do local, dificultando a ação da polícia.

Mogadíscio é alvo frequente de ataques realizados pelo grupo Shabaab. Em fevereiro, outra explosão de um carro-bomba deixou ao menos 20 mortos e 50 feridos na cidade.

Na semana passada, os extremistas atacaram uma base no Estado de Puntland, no nordeste da Somália, matando ao menos 70 pessoas e ferindo dezenas.

Como resposta, os Estados Unidos conduziram no domingo (11) um ataque aéreo contra uma base da milícia islâmica na região de Middle Juba, na região sul da Somália.