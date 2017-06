Após demissão controversa, Trump indica novo diretor do FBI

09:51 · 07.06.2017 por Folhapress

Novo indicado é ex-funcionário do Departamento de Justiça ( Foto: AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que indicará o ex-funcionário do Departamento de Justiça Christopher Wray para ser o novo diretor do FBI (polícia federal americana).

"Vou indicar Christopher A. Wray, um homem de credenciais impecáveis, para ser o novo diretor do FBI. Mais detalhes a seguir", disse Trump em uma rede social na manhã desta quarta-feira (7).

Wray, 50, que é sócio do escritório de advocacia King & Spalding, de Washington, desde que deixou o posto de vice-secretário de Justiça, em 2005, terá que ser aprovado pelo Senado, onde os republicanos têm maioria.

O anúncio foi feito um dia antes do aguardado depoimento do ex-diretor do FBI James Comey, que foi demitido por Trump em 9 de maio, ao Comitê de Inteligência do Senado.