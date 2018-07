Alguns meninos foram retirados de caverna na Tailândia 'adormecidos'

10:03 · 11.07.2018 / atualizado às 10:31 por AFP

Alguns dos meninos tailandeses presos numa caverna foram resgatados em macas "adormecidos", informou nesta quarta-feira (11) um socorrista, ex-membro dos SEALs da Marinha da Tailândia, que participou da operação.

São os primeiros detalhes revelados sobre a complexa operação de resgate dos 12 garotos e seu treinador de futebol, presos durante duas semanas em uma caverna inundada no norte do país, e de onde foram retirados em grupos.

Leia ainda:

Alguns deles estavam adormecidos, outros moviam os dedos (como se estivessem) 'grogues'. Mas respiravam", explicou o comandante Chaiyananta Peeranarong, que foi o último socorrista a deixar a caverna após o resgate dos jovens, com entre 11 e 16 anos, e seu treinador de futebol.

A operação, iniciada no domingo (8), terminou nesta terça-feira (10), com o resgate do terceiro e último grupo.

As crianças foram colocadas em quarentena no hospital de Chiang Rai. Apesar de tudo, estão em bom estado físico e mental, segundo as autoridades.