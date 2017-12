Aeroporto mais movimentado do mundo vive dia de caos por falta de luz

10:59 · 18.12.2017 / atualizado às 11:23 por FolhaPress

Uma pane elétrica deixou o aeroporto de Atlanta, o mais movimentado do mundo, sem energia por 11 horas no domingo (17), levando ao cancelamento de mais de mil voos e deixando milhares de usuários na escuridão.

O problema foi resolvido apenas no fim da noite de domingo (17) e o local já voltou a operar, mas as autoridades acreditam que a situação ainda deve demorar alguns dias até ser normalizada devido ao grande número de voos atrasados.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta recebe cerca de 275 mil passageiros por dia e funciona como um dos principais hubs (um centro de distribuição de conexões) dos Estados Unidos. Por isso, voos que ligam o país ao Brasil também podem ser afetados pelos atrasos.

Quando a luz do aeroporto acabou, passageiros que já estavam nos aviões para a decolagem tiveram que esperar até nove horas para deixarem as aeronaves e retornar ao aeroporto.

Apenas às 22h locais (19h de Brasília) o prefeito de Atlanta, Kasim Reed, anunciou que todos os passageiros já tinham desembarcado em segurança.

Com isso, milhares de pessoas passaram parte do dia no saguão escuro aguardando informações e muitos foram para hotéis nas proximidades. O aeroporto disse que forneceu 5.000 refeições os passageiros que ficaram esperando.

A prefeitura anunciou ainda que o centro de convenções Georgia International iria servir como abrigo e implementou um ônibus gratuito entre o aeroporto e o local.

Remarcação

As companhias aéreas afetadas pela falta de energia recomendam que passageiros com voos que passam pelo aeroporto de Atlanta entrem em contato para saber como prosseguir. Elas também vão permitir a remarcação da passagem gratuitamente.

A mais afetada foi a Delta Air Lines, que teve cerca de 300 voos cancelados - Atlanta é o principal hub da empresa.

A empresa anunciou que passageiros de voos que passem por Atlanta que tenham sido cancelados ou tenham atrasos superiores a 90 minutos entre domingo e terça-feira (19) poderão pedir o reembolso da passagem ou remarcá-la gratuitamente para viajar até sexta-feira (22).

A United Airlines anunciou regras semelhantes. Os voos que passariam pelo aeroporto entre domingo e terça poderão ser remarcados de graça até sexta-feira (22), desde que na mesma origem e destino e na mesma classe. Caso queria viajar depois de sexta, o cliente terá que pagar a diferença de valor entre seu voo original e o novo voo.

A American Airlines, também afetada, avisou que usuários com passagens para Atlanta entre domingo e segunda (18) poderão mudar a data da viagem sem pagar a taxa de remarcação até a quinta-feira (21), desde que seja mantida a mesma origem e destino e a mesma classe.