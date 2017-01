23 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas na Indonésia

14:40 · 01.01.2017 / atualizado às 14:57 por Estadão Conteúdo

Cerca de 23 pessoas morreram e 17 estão desaparecidas após uma balsa pegar fogo neste domingo, próximo à costa da capital da Indonésia.

A embarcação levava 230 pessoas do porto de Jacarta, Muara Angke para Tidung, uma ilha turística em Kepulauan Seribu. A maior parte dos passageiros era indonésio e celebrava o feriado de Ano-Novo, de acordo com informações da mídia local. Outras 22 pessoas foram levadas feridas para o hospital e 10 barcos buscam pelos desaparecidos.

As causas do incêndio ainda não estão claras, mas passageiros relataram terem visto fumaça saindo do motor. Apesar de informações indicarem 230 pessoas à bordo, apenas 100 estavam registradas como passageiros.