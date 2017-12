2018 no mundo em 10 datas

09:43 · 25.12.2017 por AFP

1. Jogos Olímpicos na Coreia

9 de fevereiro: abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul, em um contexto de fortes tensões com o Norte (até 25).



(Foto: divulgação)

2. Cuba supera era Castro

24 de fevereiro: Raúl Castro deixa a presidência de Cuba encerrando quase seis décadas de poder dos irmãos Castro.



(Foto: divulgação)

3. Quarto mandato de Putin?

18 de março: eleições presidenciais na Rússia em que Vladimir Putin tentará um quarto mandato.



(Foto: divulgação)

4. Casamento real

19 de maio: casamento do príncipe Harry com a atriz americana Meghan Markle no castelo de Windsor.



(Foto: reprodução)

5. Colômbia, FARC nas urnas

27 de maio: o partido político FARC, surgido do acordo de paz com a guerrilha na Colômbia, vai se apresentar pela primeira vez às eleições presidenciais.



(Foto: AFP)

6. México, eleições em meio à violência

1 de julho: eleições no México para eleger o sucessor do presidente Enrique Peña Nieto em meio ao aumento da violência e uma relação complicada com Donald Trump.



(Foto: AFP)

7. Copa do Mundo de Futebol na Rússia

15 de julho: final da Copa do Mundo de Futebol que começará no dia 14 de junho em Moscou.



(Foto: divulgação)

8. Eleições no Brasil

7 de outubro: eleição presidencial no Brasil, num contexto de corrupção e com dois favoritos, o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, de extrema-direita.



(Foto: divulgação)

9. Eleições importantes para Trump

6 de novembro: eleições de metade de mandato nos Estados Unidos, o primeiro teste nas urnas para o presidente Donald Trump.



(Foto: Fotos Públicas)

10. Eleições na Venezuela em plena crise

Dezembro: eleições presidenciais na Venezuela, afundada em uma grave crise econômica e política. Cada vez mais questionado, o presidente Nicolás Maduro será provavelmente candidato (data a determinar).



(Foto: divulgação)