Onda de críticas ao decreto de Trump se espalha no mundo

00:00 · 31.01.2017

A chanceler alemã Angela Merkel denunciou o caráter antimuçulmano do decreto. "A luta necessária contra o terrorismo não justifica", disse ( Foto: Ag. France presse )

Washington/Bagdá. Do Iraque à ONU, passando por Angela Merkel e diplomatas americanos, a onda de críticas se espalhou ontem contra o decreto anti-imigração do presidente americano, Donald Trump, que proíbe a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de sete países de população predominantemente muçulmana (Irã, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen).

O Ministério das Relações Exteriores do Iraque pediu que os EUA reconsiderem a decisão. Os deputados votaram uma moção, exigindo que o governo aplique a reciprocidade, se Washington não recuar. Até agora, apenas o Irã decidiu implementar tal medida. O Iêmen disse estar "descontente" com o decreto, que incentiva o "extremismo".

Em visita ao Irã, o ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Marc Ayrault, disse que espera o cancelamento do decreto. "Acho que seria de bom senso" cancelar essa decisão, afirmou, denunciando uma situação "inaceitável e muito prejudicial para as pessoas".

A chanceler alemã Angela Merkel denunciou o caráter antimuçulmano do decreto. "A luta necessária contra o terrorismo não justifica de forma alguma generalizar a suspeita contra pessoas com base em sua crença, na ocorrência aqui de pessoas de fé muçulmana, ou de acordo com sua origem", declarou. Já Israel disse que procurava esclarecer, se o decreto se aplica aos milhares de judeus israelenses nascidos em países do Oriente Médio.

Por ocasião da 28ª cúpula da União Africana na Etiópia, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, criticou o fechamento de muitas fronteiras. No domingo, muitos outros países criticaram as novas restrições americanas, incluindo Sudão, Irã, Canadá, Indonésia, Bélgica, Suécia, Grã-Bretanha, Holanda e Suíça.

A rede americana Starbucks e a plataforma de aluguéis Airbnb alojarão gratuitamente e oferecerão trabalho aos afetados pelo decreto do presidente Trump. A Starbucks pretende contratar nos próximos cinco anos 10 mil refugiados em 75 países.

Processo

O governador de Washington, anunciou que seu estado está lançando um processo contra a ordem executiva de proibição de entradas a refugiados e a cidadãos dos sete países. O estado se torna assim o primeiro a fazê-lo, após 16 procuradores-gerais estaduais defenderem ações legais contra o governo pela medida.

A Procuradora-Geral interina dos EUA, Sally Yates, ordenou ontem que os advogados do Departamento de Justiça não defendam a ordem do presidente.

O governo britânico informou que não cancelará a visita de Estado de Trump, como pedem mais de um milhão de signatários de um manifesto, indignados com as últimas medidas.

Trump anunciou ontem que hoje divulgará o nome de seu candidato à Suprema Corte.