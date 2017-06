Oitiva de ex-diretor compromete Trump

00:00 · 08.06.2017 / atualizado às 00:39

Washington. O ex-diretor do FBI James Comey afirmou que o presidente Donald Trump lhe pediu para deixar em paz o general Michael Flynn, investigado por contatos com a Rússia, de acordo com o testemunho por escrito que ele apresentará hoje.

Em um demolidor documento de sete páginas que lerá diante da Comissão de Inteligência do Senado, Comey afirma que em uma conversa na Casa Branca o presidente pediu que esquecesse de Flynn, que havia renunciado como conselheiro de Segurança Nacional de Trump.

Comey estava conduzindo uma investigação sobre as relações entre a Rússia e o comitê de campanha de Trump nas eleições de 2016, e um dos investigados era Flynn, que ocultou de Trump os contatos que manteve com um diplomata russo. O gesto de Trump de pedir ao diretor do FBI que deixasse em paz um ex-funcionário da Casa Branca pode ser visto com uma tentativa de obstrução da Justiça, um crime previsto na legislação americana e com consequências imprevisíveis para a Presidência.

Expectativa

Em outra oportunidade, relatou Comey, Trump o chamou para dizer que a investigação sobre a Rússia era "uma nuvem" que lhe impedia de ver claramente as prioridades do país, e lhe perguntou o que poderia fazer para "dissipar essa nuvem".

A audiência de Comey desperta tamanha expectativa que diversos bares de Washington abrirão mais cedo só para permitir acompanhar a sessão pela TV.