Ofensiva turca vira conflito com a Síria

00:00 · 21.02.2018 / atualizado às 17:27

Afrin. O noroeste da Síria viveu, ontem, a expectativa de uma escalada da violência e tensão geopolítica na fronteira com a Turquia. Essa região montanhosa e estratégica é controlada pelos curdos, uma etnia que luta por território, semelhante aos palestinos, a fim de criar um Estado próprio, unindo as áreas que ocupam na Síria, Turquia e Iraque.

Há um mês, os turcos realizam uma ofensiva nesse cantão da Síria para proteger sua fronteira e conter o avanço do movimento curdo em seu território.

Ontem, os curdos de Afrin, que contam com o apoio do EUA no combate à presença de facções do Estado Islâmico na região, ganharam um reforço militar inesperado. A TV estatal síria mostrou um comboio de soldados do regime do ditador sírio Bashar al-Assad entrando em Afrin. "Uma Síria, uma Síria", cantavam alguns dos soldados enviados por Assad. "Viemos para dizer ao nosso povo em Afrin que somos um só", disse um soldado. O porta-voz da milícia curda YPG, apoiada pelos EUA, confirmou a chegada das forças enviadas pelo regime sírio.

"O governo sírio respondeu ao chamado do dever e enviou unidades militares neste dia para alocar ao longo da fronteira e tomar parte na defesa da unidade das fronteiras e do território da Síria", disse Nouri Mahmoud.

A Sana, agência de notícias do governo, acusou as forças turcas de bombardear áreas próximas à passagem usada pelos soldados pró-Assad para entrar em Afrin. Mais cedo, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou que a Rússia tentou bloquear a instalação de forças pró-Assad em Afrin e disse que, mesmo assim, vai continuar com a ofensiva, e que seu exército vai cercar essa região curda.

Apesar de estarem em lados opostos na guerra civil da Síria, as milícias leais a Assad e os curdos têm evitado um conflito direto. A improvável aliança entre Assad e os curdos complica ainda mais o xadrez político da região, que além dos curdos, do governo sírio e da Turquia, inclui ainda os interesses dos EUA, o Irã e a Rússia.

Massacre em Ghuta

Longe de Afrin, outro palco da guerra síria é Ghuta Oriental, perto da capital Damasco, uma região rebelde bombardeada nas últimas semanas pelos aviões russos que ajudam o regime de Assad a retomar o controle de seu território. Cerca de 250 pessoas morreram. Seis hospitais foram bombardeados em 48 horas, com centenas de civis mortos, incluindo crianças, gerando uma onda de indignação mundial. "Os bombardeios de civis devem cessar imediatamente", exigiu o coordenador da ONU para a ajuda humanitária na Síria, Panos Moumtzis, alertando para as cerca de 400 mil pessoas encurraladas no enclave, entre as quais foram registrados casos severos de desnutrição.

Em Paris, o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves le Drian, alertou que a situação "caminha para um cataclisma humanitário". Em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heather Nauert, disse que os EUA estão "profundamente preocupados".

A guerra civil da Síria completa sete anos no próximo mês. Tiveram início em 2011, com a resposta violenta do governo aos protestos pedindo mais liberdade no país. Já foram mortas mais de 340 mil pessoas, e mais de 5 milhões fugiram do país.