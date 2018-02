OEA insiste que Caracas adie eleições de abril

00:00 · 24.02.2018

Washington/Caracas. A Organização dos Estados Americanos (OEA) instou a Venezuela a adiar as eleições presidenciais previstas para 22 de abril, embora essa data tenha sido reconfirmada na mesma sexta pela autoridade eleitoral venezuelana.

Por 19 votos a 5, com 8 abstenções, o Conselho Permanente da entidade aprovou em reunião extraordinária uma resolução em que pediu à Venezuela que "reconsidere a convocação de eleições presidenciais e apresente um novo calendário eleitoral".

O documento exortou também que as eleições sejam realizadas com a participação "de todos os partidos e atores venezuelanos, sem proscritos de nenhuma classe", e com a presença de observadores internacionais.

Após a adoção do texto, o secretário-geral da OEA, Luis Almagro, saudou "o apoio a medidas que permitam o retorno da ordem democrática" na Venezuela. Após o fim da sessão, o representante da Venezuela na reunião, Samuel Moncada, destacou que o texto da resolução aprovada não terá efeito no calendário eleitoral previsto.

"O que acontece agora? Nada. Esse documento não é vinculativo", disse Moncada, vice-chanceler da Venezuela para a América do Norte e representante de seu país ante a ONU, embora tenha viajado especialmente a Washington para esta reunião.

A aprovação da resolução precisava de um mínimo de 18 votos a favor para ser adotada, mas conseguiu ultrapassar esse número e chegou a 19 apoios.

A aprovação do documento na sexta marcou um momento importante para o Conselho Permanente da OEA em suas discussões sobre a Venezuela, ao conseguir pela primeira vez uma sólida e evidente maioria de 19 votos em uma votação nominal.

Bloco caribenho

Apenas as delegações da Venezuela, Bolívia, Suriname, Dominica e São Vicente e Granadinas votaram contra a resolução. Na votação, chamou a atenção que aliados tradicionais da Venezuela na OEA, como Equador e Nicarágua, tenham se abstido.

Proposta alternativa

Também na sexta, o líder opositor venezuelano Julio Borges revelou que o pressionado governo de Nicolás Maduro tem uma proposta alternativa para adiar as eleições.

"O governo está tão preocupado com nossa posição (de não participar) que de maneira subterrânea oferece adiar (a eleição) para maio ou junho", disse disse Borges no Panamá, onde iniciou um giro internacional.

Apesar das negociações de bastidores com a oposição, Maduro acusou, ainda na sexta, o Vontade Popular, partido do líder opositor Leopoldo López, de planejar o sequestro do ex-presidente do Banco Central.