Obrador vai fazer consulta 'rua a rua'

00:00 · 07.07.2018

Presidente eleito disse também que desmilitarizará gradualmente a guerra contra as drogas ( Foto: Ag. France Presse )

Cidade do México. A equipe do presidente eleito do México, Andrés Manuel López Obrador, começará uma consulta nacional "rua por rua" para a "pacificação" do país, que incluirá uma lei de anistia, informaram integrantes do que será o seu gabinete de Segurança na sexta-feira (6).

"Exploraremos sem preconceitos, nem alardes todas as ideias e propostas que nos permitam recuperar a paz e a serenidade no país, incluindo a anistia e eventual indulto", disse Alfonso Durazo, futuro secretário de Segurança Pública.

Para alcançá-lo, será feita uma consulta que começará por familiares de vítimas de crimes como desaparecimento forçado, execuções extrajudiciais, feminicídios, tráfico de pessoas, entre outros, por meio de fóruns, uma plataforma digital e brigadas, comentou Loretta Ortiz, assessora de Direitos Humanos.

Essas brigadas serão implementadas "rua por rua, assim como fizemos para vencer essa eleição, casa por casa", em várias regiões do país, continuou, sem dar detalhes dos que integrarão esses grupos.

López Obrador disse que desmilitarizará gradualmente a guerra contra as drogas, que desatou uma onda de violência que deixou um balanço de mais de 200 mil mortos desde 2006.

O ano de 2017 foi o mais violento da história contemporânea do país, com uma média de 70 assassinatos por dia, a cifra mais alta desde que começaram os registros das taxas de homicídios. Mas o tema de uma eventual anistia para criminosos já custou a López Obrador uma série de críticas.

Alternativas

Em 2017, em Guerrero, um dos estados mais violentos do país, o presidente eleito apresentou a possibilidade de explorar novos caminhos para resolver o problema criminal, entre eles a possibilidade de outorgar anistias.