Obama deixa marca e pensa em vida pós-Washington

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:16

O agora ex-presidente deixou a Casa Branca acompanhado da mulher, em um helicóptero da Marinha. Ele e a família passarão férias na Califórnia ( Foto: AFP )

Washington. O ex-presidente Barack Obama e sua mulher, Michelle, deixaram Washington, pouco depois da posse de Donald Trump, com destino a Palm Springs, na Califórnia, onde passarão férias familiares.

"Nossa democracia não são monumentos, ou edifícios, são vocês", disse o ex-presidente democrata em uma de suas últimas declarações da base militar Andrews, na periferia da capital.

No início do dia, o casal Obama postou um curto vídeo no Twitter, no qual o ainda presidente agradeceu aos compatriotas pelo apoio recebido em oito anos de governo.

"Foi a honra da minha vida lhes servir. Fizeram de mim um melhor homem e líder", manifestou o 44° presidente dos Estados Unidos na conta oficial da presidência @POTUS (sigla de "President of the United States"), utilizada até o momento por Barack Obama, foi transferida ao sucessor republicano, o 45º presidente da história americana.

O contador do número de tuítes foi zerado, embora o número de seguidores tenha sido mantido. O objetivo do executivo era inicialmente conservar o total de seguidores (mais de 13 milhões). Uma nova conta, @POTUS44, reúne todos os tuítes de Obama (cerca de 350) que serão arquivados.

A mesma lógica se aplica às contas da primeira-dama Michelle Obama (@FLOTUS), do vice-presidente Joe Biden (@VP) e do porta-voz do executivo Josh Earnest (@PressSec).

Por enquanto, o novo presidente parece decidido a continuar utilizando sua conta pessoal @realDonaldTrump (mais de 20 milhões de seguidores) da qual foram enviados vários tuítes desde que concluiu seu discurso de posse no Capitólio.

"Não vou parar. Estarei aqui mesmo com vocês como cidadão, estimulado por suas vozes de verdade e justiça, de humor e de amor", acrescentou Obama.

O democrata ainda anunciou no Twitter a criação da Fundação Obama. Depois de receber seu sucessor e a nova primeira-dama, Melania Trump, na Casa Branca, Obama acompanhou a cerimônia de posse na escadaria do Capitólio. Em seguida, deixou o local com Michelle, em um helicóptero da Marinha.

Na quinta, em sua última entrevista como presidente, Obama disse que iria dedicar mais tempo à família e a escrever, sem descartar o retorno à política.

Futuro

Escrever um livro, trabalhar com jovens oriundos de minorias, ajudar a reconstruir um Partido Democrata em farrapos: Barack Obama prometeu ser ativo.

Aos 55 anos, um ano mais novo do que Bill Clinton ao final da sua presidência, armado com uma forte taxa de aprovação, ele diz que quer se envolver em novos projetos.

"Eu quero fazer tudo o possível para melhorar e ajudar a próxima geração, não só a nível político mas também o engajamento cívico. Tenho contatos e acredito que a credibilidade de fazê-lo de uma forma original", disse.

Rumores apontam o desejo de dar aulas na Universidade de Columbia, onde estudou.