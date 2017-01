Obama defende boas relações entre EUA e Rússia

00:00 · 19.01.2017

O democrata reconheceu as dificuldades em lidar com seu colega russo, o presidente Vladimir Putin ( Foto: Agência France Presse )

Washington. O presidente americano, Barack Obama, disse ontem que é de interesse dos Estados Unidos ter laços construtivos com a Rússia, mas reconheceu que a relação retornou a um espírito de confronto com a volta de Vladimir Putin à Presidência.

"Acho que é de interesse dos Estados Unidos e do mundo que tenhamos uma relação construtiva com a Rússia. Este tem sido o meu enfoque ao longo da minha Presidência", disse Obama em sua última entrevista coletiva antes de entregar o cargo a Donald Trump, amanhã.

Obama declarou que, nos oito anos de sua Presidência, pediu à Rússia que tivesse um papel "construtivo" no mundo e tentou colaborar com o Kremlin.

Em um momento delicado pela situação na Ucrânia e na Síria, Washington e Moscou aprofundaram sua desconfiança mútua após as acusações da Inteligência americana sobre a interferência russa na eleição presidencial.

Enquanto o governo em final de mandato e a comunidade de Inteligência se mantêm muito críticos em relação a Moscou, o próximo presidente dos EUA, Donald Trump, manifestou seu ceticismo quanto a essas acusações.

Os Estados Unidos impuseram sanções econômicas a pessoas próximas a Putin, após a invasão russa à Crimeia, que ampliou recentemente após as revelações de ciberpirataria.

Obama também criticou Putin por se negar a aprofundar os compromissos sobre a redução de armas nucleares (START). De qualquer modo, o democrata deu a Trump o benefício da dúvida de uma nova relação com Moscou. "Se o presidente eleito Trump conseguir reiniciar essas negociações de uma maneira séria, acho que resta muito espaço a ambos os países para reduzir nossos arsenais nucleares", disse Obama.

Aprovado

Barack Obama deixará o cargo amanhã com a aprovação de 60% dos americanos, segundo pesquisa CNN/ORC divulgada também ontem.

Comparado com ex-presidentes recentes de saída, Obama é superado apenas por Bill Clinton (66% em janeiro de 2001) e Ronald Reagan (64% em janeiro de 1989). O índice de 60% é o melhor de Obama desde junho de 2009, de acordo com as pesquisas. Na medição do instituto Gallup, no entanto, Obama atingiu o pico de 69% dias após tomar posse.

A Presidência de Obama é vista como um sucesso por 65% dos americanos -desses, 49% acham que o sucesso é devido a características pessoais de Obama.