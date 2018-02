Número de mortes soma 5 na Inglaterra

00:00 · 27.02.2018

Leicester. As equipes de resgate recuperaram, ontem, mais um corpo dos escombros do edifício que explodiu no domingo à noite em Leicester, no centro da Inglaterra, elevando a cinco o número de mortos neste incidente que ainda não foi esclarecido.

Após ter anunciado quatro mortes no início da manhã, a polícia desta cidade do centro da Inglaterra informou a quinta vítima no início da tarde.

Outras quatro pessoas foram hospitalizadas, uma delas com ferimentos graves.

Muitas pessoas seguem desaparecidas, mas as operações de busca por sobreviventes foram suspensas em razão dos temores ligados à estrutura de um prédio vizinho, explicou a polícia. A explosão aconteceu em um edifício formado por uma parte comercial e uma área residencial de dois andares.

Os vizinhos afirmaram que suas casas tremeram em consequência da força da explosão, que provocou um incêndio que destruiu a loja que ficava no andar térreo do imóvel e os dois andares acima.

A polícia afirmou que não há indício até o momento de que a explosão tenha vínculo com uma atividade terrorista. "Foi muito assustador", declarou o morador Graeme Hudson. O fornecimento de energia elétrica foi cortado. Nenhum prédio vizinho precisou ser evacuado.