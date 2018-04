Nome francês de príncipe britânico gera comentários

00:00 · 28.04.2018

Kate, de 36 anos, apresenta o terceiro filho, Louis, que é o quinto na ordem da sucessão ao trono britânico ( Foto: AF´P )

Londres. Após quatro dias de espera e muita especulação, o príncipe William e sua mulher, Kate, decidiram que seu terceiro filho, nascido na segunda-feira (23), vai-se chamar Louis Arthur Charles, anunciou o Palácio de Kensington na sexta (27).

"O duque e a duquesa de Cambridge têm o prazer de anunciar que nomearam seu filho de Louis Arthur Charles", indicou o Palácio em um comunicado.

A criança tem o título de "Alteza Real, o príncipe Louis de Cambridge". Ele é o 5º na ordem de sucessão ao trono, atrás de seu avô Charles, seu pai, seu irmão mais velho George, de 4 anos, e sua irmã Charlotte, de 2 anos.

A escolha do nome Louis é uma surpresa, já que as apostas apontavam para Arthur, Albert, James e Philip. O nome presta uma homenagem ao tio-bisavô do príncipe, Louis Mountbatten, último vice-rei da Índia britânica, assassinado pelo Exército Republicano Irlandês (IRA) que plantou uma bomba no barco que ele estava a bordo em 1979.

Seu terceiro nome é uma homenagem ao seu avô Charles, príncipe de Gales, herdeiro do trono. Louis é atualmente o 71º nome mais popular para menino na Inglaterra e no País de Gales.

"Num contexto de Brexit, William e Kate escolheram para seu bebê um nome francês" de vários "reis da França", ironizou no Twitter o ex-chefe de redação do "Daily Mirror", Piers Morgan.

A embaixada da França no Reino Unido enviou "felicitação" ao pequeno príncipe. "Estamos encantados com a escolha de um tão lindo nome francês!".

De licença de seus deveres reais oficiais, Kate, de 36 anos, deve comparecer ao casamento de seu cunhado, o príncipe Harry, com a ex-atriz americana Meghan Markle em 19 de maio em Windsor, perto de Londres.

Camelo

O nascimento do príncipe Louis foi saudado por 62 tiros de canhão na Torre de Londres (21 para saudar o nascimento, mais 20 devido ao status real da Torre de Londres, mais 21 porque está localizada no bairro da City) e 41 no Hyde Park. E na sexta-feira, o zoológico de Blackpool (costa oeste da Inglaterra) anunciou que batizou com o nome do jovem príncipe um camelo que nasceu no mesmo dia.