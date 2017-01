Negociações na Síria serão adiadas, diz Rússia

00:00 · 28.01.2017

Genebra. As negociações de paz na Síria em Genebra foram adiadas para o fim de fevereiro, afirmou na sexta-feira (27) o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

Ele participou de uma reunião com grupos de oposição ao presidente Bashar Assad que se recusaram a participar do encontro de Astana no Cazaquistão, que marcou a primeira vez em seis anos que rebeldes e governo se encontraram frente a frente desde que o conflito começou.

O ministro russo não citou os motivos pelos quais a reunião de Genebra, mediada pelas Nações Unidas e originalmente agendada para 8 de fevereiro, foi adiada. Ele, no entanto, fez circular um rascunho para a nova Constituição da Síria feito pela própria Rússia, em uma tentativa de "encorajar um debate".

Não confirma

A ONU afirmou que não tem confirmação do adiamento das negociações de paz sobre a Síria, como anunciou a Rússia.

Também afirmou que seu enviado especial, Staffan de Mistura, estará na próxima semana em Nova York para falar da questão. "Não há confirmação de que as negociações de fevereiro tenham sido adiadas", informou.