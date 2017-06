Negociação de 'Brexit' inicia próxima semana

00:00 · 14.06.2017

Paris/Londres. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou, ontem, em Paris, que as negociações sobre o Brexit "começam na próxima semana".

A previsão foi divulgada por Theresa May, no Palácio presidencial francês, em entrevista coletiva conjunta com seu anfitrião, Emmanuel Macron.

Já o presidente francês declarou que "a porta continua aberta" para que o Reino Unido permaneça na União Europeia, "enquanto não terminar a negociação sobre o Brexit", mas garantiu que "uma vez iniciado será mais difícil voltar atrás".

Macron também anunciou que a França e o Reino Unido decidiram lançar um "plano de ação muito concreto" para reforçar a luta antiterrorista, dias depois dos atentados em Londres e em Manchester.

"Nós decidimos juntos ir além esta noite, trabalhando depois de vários dias em um plano de ação muito concreto", declarou o chefe de Estado francês ao lado da premiê britânica, destacando que uma das medidas visará a suprimir as incitações "ao ódio e ao terrorismo" na Internet.

May também se encontrou com a líder do DUP (Partido Democrático Unionista), Arlene Foster, para discutir um possível apoio da agremiação política da Irlanda do Norte ao seu governo.

Ainda abalada após o resultado das eleições legislativas, em que perdeu a maioria absoluta, May sofre pressões para renunciar, gerando dúvidas sobre sua capacidade para negociar um Brexit "duro". Para o jornal "Evening Standard", May terá que fazer concessões para levar o Executivo adiante.