Não há sinal de vida em hotel atingido por avalanche

00:00 · 20.01.2017 / atualizado às 00:06

Cerca de 30 pessoas, incluindo várias crianças, estavam no hotel Rigopiano que ficou soterrado pela neve, no momento em que aconteceu o fenômeno ( Foto: AFP )

Farindola. Nenhum sinal de vida foi detectado na noite de ontem (tarde no Brasil) nos escombros de um hotel atingido por uma avalanche de neve no centro da Itália, em uma região montanhosa próxima ao local onde na véspera foram registrados vários terremotos, segundo bombeiros que trabalham no local. Cerca de 30 pessoas, incluindo várias crianças, estavam no hotel Rigopiano no momento em que aconteceu a tragédia.

O alerta foi lançado na quarta-feira à tarde, mas os primeiros socorristas só conseguiram chegar ao local durante a madrugada, em razão da forte nevasca e das rajadas de vento.

"A situação é dramática. Não há sinal de vida", declarou o porta-voz dos bombeiros, Luca Cari.

Resgatados

A avalanche arrastou destroços e, possivelmente, corpos, por centenas de metros, segundo informou. Duas pessoas com hipotermia foram resgatadas na parte externa do hotel, enquanto dois corpos foram retirados dos escombros. Os socorristas devem prosseguir com as buscas "durante várias horas", de acordo com uma autoridade da Defesa Civil, Immacolata Postiglione. "Trabalhamos de maneira muito metódica", explicou aos meios de comunicação Walter Milan, um porta-voz dos socorristas alpinos.

Na esperança de encontrar ao menos alguns desaparecidos em bolsões de ar, os socorristas dividiram a área de buscas em "micro-zonas que são analisadas", explicou Milan.

"Ninguém responde aos chamados", reconheceu um dos primeiros socorristas a chegar no local. O hotel ficou "destruído, já não existe mais", acrescentou um bombeiro.

Giampiero Parete, um dos sobreviventes, havia saído do hotel para buscar remédios em seu carro quando a avalanche chegou. Ele conseguiu entrar no carro, mas não pode fazer mais nada além de esperar pelo resgate.

Ele "chora, chora desesperado, está preocupado por seus filhos, de 6 e 8 anos, e por sua esposa, Adriana", contou Quintino Marcella, restaurador, com quem Parete, de 38 anos, trabalhou durante anos. "Giampiero me telefonou ontem à noite às 17h40 pedindo ajuda com um tom desesperado. Disse-me 'o hotel desabou'. Imediatamente, telefonei para os socorristas", indicou Marcella à agência de notícias Agi, depois de permanecer em contato com seu amigo até cerca de meia-noite.