Na Tailândia, mais quatro meninos são resgatados

00:00 · 10.07.2018

Thanapom. Mais quatro meninos foram resgatados da caverna na província de Chiang Rai, na Tailândia, ontem, de acordo com informações da Marinha tailandesa. Outros quatro garotos já tinham sido retirados com segurança da gruta no domingo (8), quando começou de fato o resgate do grupo. As autoridades afirmaram que todos estão bens, mas não divulgaram detalhes do estado de saúde deles.

"Todos os quatro garotos chegaram ao hospital, todos estão em segurança", disse Narongsak Osottanakorn, responsável por comandar a operação. Após o anúncio do resgate dos quatro meninos nesta segunda, a Marinha anunciou que iria interromper novamente as operações.

A previsão é que elas comessem novamente na manhã desta terça (madrugada no Brasil), mas isto vai depender das condições climáticas em Chiang Rai. As autoridades disseram que caso volte a chover no local, a operação pode atrasar, já que são necessárias até 20 horas para preparar o local para o reinício dos resgates. Com isso, do grupo inicial de 13 pessoas, apenas cinco permanecem na caverna, sendo quatro meninos -com idade entre 11 e 16 anos- e o técnico, de 25 anos.

Os resgatados estão passando por exames no hospital e ainda não puderam ter contato físico com seus familiares, devido a preocupações com infecções. O governo tailandês disse apenas que os quatro resgatados no domingo estão felizes e saudáveis. "Hoje de manhã eles estavam com fome e queriam comer khao pad grapao", disse Narongsak, referindo-se a um prato tailandês de carne frita, chili e manjericão servido com arroz.

Tempo

Os 12 meninos e o treinador estavam explorando as cavernas de Tham Luang Nang Non em 23 de junho e ficaram presos quando o local alagou devido a chuvas. Eles foram localizados dez dias depois.

Questionado se todos os cinco remanescentes irão sair na manhã de terça, Narongsak disse que isso vai depender das chuvas na região. "Se as chuvas nos ajudarem, talvez consigamos trabalhar mais rápido", afirmou.

Ele revelou ainda que o resgate de ontem durou duas horas a menos do que o de domingo e que as condições eram tão boas quanto as do dia anterior. "Vamos fazer mais rápido porque temos medo da chuva".

As autoridades decidiram inclusive acelerar os esforços para retirar os meninos da caverna devido à preocupação que um aumento das chuvas acabe inundando o local, o que dificultaria o trajeto de saída.

Mas, apesar da tempestade que caiu de madrugada, o nível da água não subiu dentro da caverna nesta segunda. Os meninos estão presos a cerca de 4 km da entrada da caverna e a 800 metros de profundidade. O resgate é feito por passagens escuras e apertadas, cheias de água barrenta e correntes fortes.

Por isso, cada meninos faz o trajeto usando tanques de oxigênio e acompanhado de mergulhadores experientes para evitar acidentes. O temor de uma fatalidade aumentou após um ex-SEAL da marinha tailandesa morrer após desmaiar durante um mergulho na última sexta.