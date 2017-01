Mundo felicita e teme novo governo

00:00 · 21.01.2017 / atualizado às 00:15

O presidente do México, Enrique Peña Nieto, felicitou Donald Trump por sua posse como presidente ( Foto: Reuters )

México/Genebra. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, felicitou Donald Trump por sua posse como presidente dos Estados Unidos e defendeu o fortalecimento das relações bilaterais, após o polêmico discurso anti-México durante a campanha eleitoral.

"Felicito o Presidente @realDonaldTrump por sua posse. Trabalharemos para fortalecer nossa relação com responsabilidade compartilhada", escreveu Peña Nieto no Twitter, ao garantir que seu governo estabelecerá "um diálogo respeitoso" com seu par americano.

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, propôs à nova administração de Donald Trump que "se sente à mesa" de negociação para expressar suas questões com o comércio internacional.

Por sua vez, o presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que espera poder restabelecer as relações diplomáticas com os Estados Unidos durante o governo de Donald Trump. "Esperamos que, com o novo governo dos EUA, possamos restabelecer as relações, com intercâmbio de embaixadores, respeitando a soberania e a dignidade de nossos povos", escreveu, no Twitter.

Já o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou esperar que a aliança de seu país com os Estados Unidos seja "mais forte". "Parabéns ao meu amigo, o presidente Trump. Me felicita a ideia de trabalhar estreitamente com você para tornar a aliança Israel-Estados Unidos mais forte do que nunca", afirmou o primeiro-ministro.

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, divulgou uma nota felicitando Trump. No comunicado escrito, que é acompanhado por um vídeo de 36 segundos com o mesmo teor, Johnson fala sobre a parceria entre os dois países para a estabilidade, a prosperidade e a segurança do mundo.

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse na sexta-feira que tem planos de visitar os EUA o mais rápido possível para se encontrar com o presidente eleito, Donald Trump.

Protesto

Ceca de 200 ativistas de esquerda e muçulmanos nas Filipinas saíram em protesto na sexta-feira, pedindo para que o presidente do país Rodrigo Duterte, mantenha sua promessa de traçar uma política externa independente dos EUA e que fique longe de Donald Trump.