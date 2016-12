Morte de homem odiado por Irã e EUA completa dez anos

00:00 · 31.12.2016 por Levi de Freitas - Repórter

"Querem meu pescoço, peguem. Não tenho medo da execução". A poucos passos da forca, o homem de 69 anos bradava contra os carrascos. Recitava o Alcorão. Discutia. "Abaixo os invasores!", gritava. Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, o mais longevo presidente iraquiano, foi enforcado em 30 de dezembro de 2006, às 6h locais, na base militar conjunta iraquiano-americana Camp Justice, localizada em Kazimain, um subúrbio no nordeste de Bagdá.

O ex-presidente do Iraque, preso por uma coalizão internacional, foi condenado por crimes contra a humanidade pelo Tribunal Especial Iraquiano pelo assassinato de 148 xiitas iraquianos na cidade de Dujail em 1982, em retaliação a uma tentativa de assassinato contra ele. A sentença dele, de morte por enforcamento, foi proferida em 5 de novembro daquele ano.

Saddam Hussein foi presidente do Iraque de 16 de julho de 1979 a 9 de abril de 2003. Ele foi deposto durante a invasão de 2003, realizada por uma coalizão de aliados liderada pelos Estados Unidos. Saddam foi capturado em ad-Dawr, perto de sua cidade natal Tikrit e mantido preso em Camp Cropper.

Conhecido pela postura firme, Saddam Hussein gostava de ressaltar que não tinha medo do que costuma apavorar pessoas comuns. "Não nos intimidamos pelo tamanho de exército nem pelo tipo de armamento que os EUA trouxeram", teria afirmado certa vez.

O político foi o quinto presidente do Iraque. Ele também chegou a acumular o cargo de primeiro-ministro nos períodos de 1979-1991 e 1994-2003.

Uma das principais lideranças no mundo árabe e um dos mais importantes membros do Partido Socialista Árabe Ba'ath, Hussein teve um papel chave no golpe que aconteceu em 1968 e que levou o partido ao domínio de longo prazo no país.

Hussein criou forças de segurança através das quais controlou rigidamente o conflito entre o governo e as forças armadas.

No início dos anos 1970, o petróleo, os bancos e as indústrias foram nacionalizados e postos sob seu controle. Os lucros obtidos serviram para pavimentar o caminho percorrido pelo líder que, outrora apoiado pelos EUA, entrou em conflito armado com a potência econômica.

Guerras que foram rotina na vida de Saddam. A primeira delas, contra o Irã, começou quando o exército iraquiano invadiu o país vizinho em 22 de setembro de 1980. A investida trouxe prejuízos para os dois lados. Milhares de pessoas morreram. Financeiramente, com US$ 500 bi gastos, o Iraque estava arrasado.

Não satisfeito, Saddam resolveu, em 30 de julho de 1991, invadir o Kuwait e anexá-lo ao Iraque. Do dia 2 de agosto a 28 de fevereiro de 1991, o país estava novamente em conflito armado, que ficou conhecido como Guerra do Golfo. Os inimigos, agora, eram as forças da coalizão internacional, lideradas pelos Estados Unidos e patrocinadas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O fim da segunda guerra enfrentada por Saddam, contudo, não significou também o encerramento de seu regime de governo. O Iraque seguia nas mãos de um homem só, que desafiava quem quer que fosse. Enquanto alguns o veneravam pela postura agressiva, a maior parte do mundo o condenava pela brutalidade de sua gestão.

Em março de 2003, uma coalizão de países liderada pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido invadiu o Iraque para depor Saddam. Com a invasão, o Partido Baath foi dissolvido. A nação, então, deu início à transição para um sistema democrático. Saddam Hussein foi capturado em 13 de dezembro de 2003, na Operação Red Dawn.

Aquele que seria um dia um dos maiores ícones do mundo árabe, nasceu em uma família de pastores pobres na aldeia Al-Awja. Seu nome, Saddam, significa "aquele que confronta", em árabe. Uma premonição para o restante da vida daquele menino, que iria enfrentar o mundo para mostrar sua força.

O ex-conselheiro de Segurança Nacional do Iraque, Muafak al Rubaie, esteve com Saddam momentos antes da execução. Em entrevista à Agência France Press (AFP), em 2013, relatou como encontrou o ex-líder. "Naquele dia, Saddam usava um casaco, camisa branca. Estava com roupas informais. Não tinha o aspecto de alguém perdido. Não tinha sinais de medo", afirmou.

Dois dias antes da execução, em uma carta, Saddam pediu para o povo iraquiano se unir e não odiar as populações dos países que invadiram o Iraque. Em vez disso, deveriam enfrentar os tomadores de decisão. Saddam afirmou que estava "pronto para morrer como um mártir".

Uma das testemunhas teria perguntado a ele se tinha algum temor. "Não, eu sou um militante e não tenho medo. Eu passei a minha vida na jihad e combatendo a agressão. Quem toma este caminho não deve ter medo", teria respondido Saddam. O ex-líder iraquiano foi morto no primeiro dia da Eid al-Adha, a Grande Festa ou Festa do Sacrifício, uma das celebrações mais importantes no mundo árabe.