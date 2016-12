Morre o cantor George Michael

00:00 · 26.12.2016

Oxfordshire. O cantor britânico George Michael, que ficou famoso nos anos 1980 com o grupo Wham! e, mais tarde, manteve o sucesso em sólida carreira solo, morreu aos 53 anos, em Oxfordshire, no Reino Unido, informou ontem um representante do artista.

"É com grande tristeza que podemos confirmar que o nosso astro, irmão e amigo George faleceu pacificamente em casa durante o período de Natal", informou o representante.

De acordo com a imprensa britânica, uma ambulância chegou a ser chamada à casa do artista, na tarde de ontem. No comunicado, é pedido "respeito à privacidade da família".

Fundador do grupo Wham!, onde permaneceu até 1986, com o amigo de escola Andrew Ridgeley, ele é dono de hits como "Careless whisper", "Freedom 90" e "Last Christmas".

Batizado com o nome de Georgios Kyriacos Panayiotou, o astro, filho de um imigrante do Chipre e uma bailarina britânica, nasceu em 25 de junho de 1963 em East Finchley, Londres.

George vendeu mais de 100 milhões de discos durante a carreira, marcada também por algumas polêmicas. Nos últimos anos, enfrentou problemas com álcool e drogas, chegando a ser preso algumas vezes e condenado por dirigir sob efeito de entorpecentes e causar acidentes.