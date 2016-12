Morre atriz Carrie Fisher, aos 60 anos

00:00 · 28.12.2016

No livro que promovia antes de morrer, a americana admitiu ter tido um romance de três meses com o astro Harrison Ford, durante as filmagens do primeiro filme

Los Angeles. Carrie Fisher, a emblemática princesa Leia na saga "Star Wars", morreu ontem, depois de sofrer um infarto na semana passada. "É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma que sua amada mãe, Carrie Fisher, faleceu às 8h55 desta manhã" (14h55 de Brasília), segundo um comunicado enviado pela família à revista People.

"O mundo a amou e sentirá profunda saudade. Nossa família agradece os pensamentos e orações", acrescentou.

Fisher foi hospitalizada de urgência na sexta-feira (23), após sofrer um infarto durante um voo entre Londres e Los Angeles, 15 minutos antes da aterrissagem. A atriz, que estava em turnê para o lançamento de seu oitavo livro, "Princess Diarist", falou e escreveu sobre os anos em que sofreu com a dependência química e os transtornos mentais. Carrie Fisher ficou famosa como a guerreira rebelde princesa Leia da trilogia original de "Star Wars" (1977, 1980 e 1983), cujos filmes se tornaram um fenômeno cultural.

Sua personagem apareceu novamente no ano passado no aguardado Episódio VII da saga, intitulado "O despertar da força". O Episódio VIII está em período de pós-produção e estreará nos cinemas no fim de 2017.

A vida de Carrie Fisher pouco tem a ver com a da aguerrida princesa Leia, personagem que a alçou à fama. O abuso de drogas e de álcool foi protagonista de boa parte da trajetória da atriz americana, falecida aos 60 anos.

Foi uma página virada, mas que ela nunca escondeu. Pelo contrário, compartilhou sua experiência em livros e entrevistas.

Em coletiva de imprensa ano passado, ela lembrou como se divertiu ao "assassinar" o vilão Jabba the Hutt, em "O retorno de Jedi". "Perguntaram se eu queria que um dublê matasse Jabba. Não! É o mais divertido que fiz como atriz", afirmou na ocasião. "Se a única razão para atuar é poder matar um monstro gigante", acrescentou.

Extravagante

Desde seu nascimento, em outubro de 1956, em Los Angeles, sua vida foi marcada pela extravagância de Hollywood.

Ela nasceu do casamento entre a estrela de cinema Debbie Reynolds, de "Cantando na Chuva", e o cantor Eddie Fisher.

No livro que promovia antes de morrer, Fisher admitiu ter tido romance de três meses com Harrison Ford durante o primeiro filme (Episódio IV), em 1976.