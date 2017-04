Ministro britânico cancela visita a Moscou após ataque químico na Síria

16:36 · 08.04.2017 / atualizado às 17:00 por Agência Brasil

O ministro Boris Johnson explicou que sua prioridade agora é continuar os contatos com os Estados Unidos e outros aliados. Foto: Agência Brasil

O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou neste sábado (8) que não visitará Moscou na próxima segunda-feira, como estava previsto, ao indicar que "deplora" a defesa russa do regime de Bashar al-Assad, por causa do ataque com armas químicas cometido na Síria. As informações são da Agência EFE. Em comunicado divulgado pelo Foreign Office, Johnson afirmou que "os eventos na Síria mudaram a situação de maneira fundamental".

O ministro explicou que sua "prioridade" agora é "continuar os contatos com os Estados Unidos e outros aliados" a fim de construir um "apoio internacional coordenado para [conseguir] um cessar-fogo no terreno e um processo político intensificado".

"Deploramos a defesa contínua da Rússia do regime de Assad, inclusive depois do ataque com armamento químico contra civis inocentes", afirmou o chefe da diplomacia britânica.

Johnson pediu à Rússia que fizesse "o possível para obter um acordo político na Síria" e que trabalhasse "com o resto da comunidade internacional com o objetivo de assegurar que os eventos impactantes da semana passada não voltam a se repetir".

Neste comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores britânico, o político indicou que o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, "visitará Moscou como estava planejado e, após a cúpula do G7, poderá transferir uma mensagem clara e coordenada aos russos".

Mais de 70 pessoas morreram na terça-feira (4/4) na Síria após um bombardeio aéreo com armas químicas contra a cidade de Khan Sheikhoun, na província de Idlib, entre elas muitas crianças. Os Estados Unidos responderam ao ataque com um bombardeio aéreo de 59 mísseis, sem consulta prévia da ONU, o que abalou as relações com a Rússia.