México, EUA e América Central debatem crise

00:00 · 10.07.2018

Cidade da Guatemala. Autoridades do México e do norte da América Central preparavam os últimos detalhes ontem na capital guatemalteca para debater com a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, a crise migratória gerada pela política de "tolerância zero" de Washington, informou uma fonte guatemalteca.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Guatemala, Jairo Estrada, disse a jornalistas que a tensão migratória e a segurança regional serão os principais temas da reunião de terça-feira entre Nielsen e os chanceleres de México, Guatemala, Honduras e El Salvador.

A reunião dá prosseguimento à visita à Guatemala realizada em 28 de junho pelo vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, após o tumulto causado por sérias críticas à política de "tolerância zero" que Washington aplicava contra os imigrantes em situação ilegal.

Essa política provocou a separação de mais de 2.000 crianças de seus pais, detidos ao cruzar a fronteira. Na reunião, Pence fez "solicitações específicas" a cada país, como o aumento da equipe de inteligência para atacar as gangues, no caso de El Salvador.

Pediu à Guatemala que inicie uma campanha para "dissuadir" a migração ilegal, enquanto a Honduras solicitou que aumente a quantidade de policiais em suas fronteiras. Pence também demandou aos presidentes dos países da América Central que interrompam o "êxodo" de migrantes ilegais ao seu país, considerando que ameaçam a segurança dos EUA.