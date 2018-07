Mergulhadores tiram 4 meninos de caverna

00:00 · 09.07.2018

Mae Sai. A difícil operação de resgate de 12 meninos e seu técnico do time de futebol "Javalis Selvagens" presos em uma caverna inundada na Tailândia há 15 dias começou, ontem, e quatro garotos já foram retirados do local com sucesso. Os outros nove vão ter que esperar a retomada da operação, prevista para hoje.

As quatro crianças foram levadas ao hospital. Cada um dos resgatados foi guiado na caverna inundada por dois mergulhadores profissionais. Eles foram transportados primeiro por ambulâncias depois por helicópteros para o hospital Chiang Rai.

"Hoje é um grande dia. Os meninos estão preparados para enfrentar todos os desafios", disse Narongsak Osottanakorn, governador da província de Chiang Rai. A operação, que avançou ontem de modo mais rápido do que previsto, com várias horas de vantagem em relação ao horário indicado inicialmente, precisou ser paralisada. Nenhuma imagem da operação de resgate foi liberada à imprensa. A missão tem a participação de 13 especialistas de nível mundial, procedentes de países com experiência em espeleologia.

As autoridades anunciaram que um mergulhador experiente precisava de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local em que estavam os meninos e o técnico: seis de ida e cinco para a volta, graças à ajuda da corrente. A morte de um ex-mergulhador da Marinha tailandesa na sexta-feira durante uma operação de abastecimento mostra o nível de perigo da travessia.

Vários meninos, com idades entre 11 e 16 anos, não sabem nadar e nenhum deles já praticou mergulho.

Os meninos foram surpreendidos por um aumento do nível da água em 23 de junho nesta caverna do norte da Tailândia, na fronteira com Mianmar e Laos.

Os serviços de emergência examinavam há vários dias a conveniência ou não de optar por um resgate arriscados, pois as chuvas de monção previstas para os próximos dias poderiam arruinar os esforços da última semana para drenar a água da caverna. Foi inserido um tubo de vários quilômetros e se conseguiu estabilizar o nível de oxigênio na parte da caverna em que os jovens estão bloqueados.

Cartas

Os meninos pareciam calmos e reconfortantes em anotações manuscritas enviadas para suas famílias que foram divulgadas no sábado. As anotações foram enviadas por mergulhadores.

Um dos meninos, identificado como Tun, escreveu: "Mamãe e papai, por favor, não se preocupem, estou bem. Eu disse a Yod para se preparar para me levar para comer frango frito. Com amor." "Não se preocupem, sinto falta de todos. Vovô, tio, mãe, pai e irmãos, eu amo todos vocês. Estou feliz por estar aqui dentro, os Navy SEALS cuidaram da gente. Amo todos vocês", escreveu Mick.

"Night ama papai e mamãe e irmão, não se preocupem comigo. Night ama todos vocês", escreveu Night, na maneira tailandesa de se referir a si mesmo na terceiro pessoa. A nota mais comovente veio de alguém cujo nome não estava claro: "Eu estou bem, mas o ar está um pouco frio, mas não se preocupem. Não se esqueçam de arrumar minha festa de aniversário". Outro pediu a seu professor que não lhe dê muito trabalho de casa.

Na sua carta, o treinador, Ekapol Hanthawong, pediu desculpas aos pais dos meninos pela decisão de levá-los para a aventura. "Para os pais de todas as crianças, agora elas estão bem, a equipe está cuidando bem delas. Eu prometo que vou cuidar das crianças da melhor forma possível. Quero agradecer por todo o apoio e quero pedir desculpas aos pais", escreveu ele.