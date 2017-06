May segue em busca de maioria

00:00 · 12.06.2017

Londres. Três dias após a derrota eleitoral desastrosa dos conservadores nas legislativas, Theresa May prossegue as negociações para alcançar uma maioria no parlamento.

Theresa May "é um cadáver ambulante", lançou George Osborne, ministro das Finanças até 2015, na emissora britânica BBC, acrescentando que "a única questão é saber quanto tempo passará no corredor da morte".

A imprensa britânica dominical apontava que May terá dificuldades para se manter em Downing Street nos próximos meses. O "Sunday Times" assegurou que o ministro das Relações Exteriores Boris Johnson "está prestes a lançar uma operação para se tornar primeiro-ministro", algo que o próprio negou, dizendo que apoia "100%"May.

O partido conservador perdeu a maioria absoluta nas eleições de quinta-feira e depende do polêmico partido unionista da Irlanda do Norte DUP, cujos dez deputados permitiriam aos Tories (318 deputados) alcançar os 326 assentos necessários para governar.

Prova do caos político que tomou conta do Reino Unido, no sábado à noite Downing Street anunciou que tinha chegado a um acordo preliminar com o DUP. Mas, horas depois, afirmou que não havia fechado qualquer acordo.

Fallon acrescentou que não se tratava de formar uma coalizão formal com o DUP, mas de se chegar a um acordo para ter o apoio dos norte-irlandeses em votações importantes no Parlamento, como a do orçamento.

Neste contexto, May está sob enorme pressão. No sábado, precisou aceitar a renúncia de seus dois chefes de gabinete, Fiona Hill e Nick Timothy, dois de seus conselheiros de maior confiança.

Amanhã (13), tomará posse o novo Parlamento, antes da cerimônia de abertura solene em 19 de junho, coincidindo com o início das negociações do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia.