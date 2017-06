May começa a formar governo, apesar de revés

00:00 · 10.06.2017

A premiê explicou que contará com o apoio de uma sigla que obteve 10 cadeiras. Somados os 318 assentos do partido dela, foi alcançada maioria absoluta ( Foto: AFP )

Londres. A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou, na sexta-feira (9), que formará um novo governo para realizar o Brexit, apesar de ter perdido a maioria absoluta conservadora após uma eleição em que se multiplicaram os pedidos pela sua renúncia.

"Acabo de ver Sua Majestade, a rainha, e agora formarei um governo, um governo que possa proporcionar certezas e conduzir o Reino Unido neste momento crítico para o nosso País", declarou ao final de um breve encontro com Elizabeth II, a quem pediu oficialmente autorização para formar um novo Executivo.

"Este governo vai guiar o nosso País nas negociações cruciais sobre o Brexit que começarão em 10 dias e responderá ao desejo dos britânicos de concluir com sucesso a saída da União Europeia", afirmou.

Em sua breve declaração aos jornalistas, a primeira-ministra explicou que contará com o apoio do Partido Unionista Democrático (DUP). O DUP obteve 10 cadeiras que, somadas às 318 dos conservadores, alcançariam 328, a metade da Câmara dos Comuns mais dois.

Horas depois, May anunciou que seus ministros-chave, incluindo o das Finanças, Philip Hammond, o das Relações Exteriores, Boris Johnson, e o do Brexit, David Davis, manterão o seu cargo no novo Executivo.

Depois das negociações pertinentes, May irá se submeter a uma moção de confiança no Parlamento. Se não superá-la, possivelmente apresentará a sua renúncia, e a rainha convidará o então líder do primeiro partido de oposição, o trabalhista Jeremy Corbyn, para compôr o Executivo. Os trabalhistas, que obtiveram 261 deputados, podem conseguir o apoio dos Liberais Democratas e dos Nacionalistas escoceses.

O cataclismo conservador prolonga um ano turbulento da política britânica desde que o país votou de forma inesperada a favor de deixar a União Europeia em junho de 2016.

"Em suma, é uma verdadeira bagunça", declarou Angus, um britânico de 43 anos que chegava esta manhã na estação londrina de Euston para ir ao trabalho.

Mas, acima de tudo, é um fracasso pessoal para May, que dispunha de uma maioria de 17 assentos no Parlamento e convocou eleições antecipadas na esperança de obter uma maioria mais ampla para negociar o Brexit em posição de força.

Após o resultado, Corbyn exigiu a renúncia de May: "perdeu cadeiras dos conservadores, perdeu votos, perdeu apoio e perdeu confiança. Eu diria que é o suficiente para se retirar".

May disse que apenas os conservadores são capazes de garantir a estabilidade que o Reino Unido necessita em tempos difíceis. "O país precisa de um período de estabilidade e quaisquer que sejam os resultados, o Partido Conservador irá assegurar que possamos cumprir esta tarefa de garantir a estabilidade".

O ex-ministro das Finanças conservador George Osborne declarou "ser totalmente catastrófico para os conservadores e para Theresa May".