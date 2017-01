Mario Soares recebe últimas homenagens, em Portugal

00:00 · 11.01.2017 / atualizado às 00:18

O presidente do Brasil, Michel Temer, participou da cerimônia, ao lado do ex-presidente José Sarney ( Foto: Beto Barata/Presidência da República )

Lisboa. As cerimônias fúnebres em homenagem ao ex-presidente de Portugal Mário Soares foram encerradas por volta das 14h (horário local) e foram marcadas por discursos de autoridades portuguesas que relembraram a trajetória política de Soares. Durante as homenagens, João e Isabel Soares, filhos de Mário Soares, fizeram declarações emocionadas, ressaltando a admiração e ternura que sentiam pelo pai.

O atual presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, que destacou que Soares foi "um homem que fez história".

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, que está em viagem oficial à Índia, enviou um vídeo que foi exibido na cerimônia, em que ressaltou a trajetória política de Soares.

O presidente do Brasil, Michel Temer, participou da cerimônia, ao lado do ex-presidente José Sarney. "O nosso gesto serve para reforçar as ligações entre Portugal e Brasil", afirmou Temer. Também estiveram presentes o embaixador do Brasil em Lisboa, Luiz Alberto Figueiredo Machado, o rei Felipe VI, da Espanha, o presidente da Comissão Europeia Martin Schulz e o ex-presidente do governo espanhol, Felipe Gonzalez.

Já o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, disse à reportagem que não compareceu ao velório do ex-presidente e ex-primeiro ministro de Portugal Mário Soares por conta de uma crise de labirintite.

Mário Soares morreu na tarde de sábado (7), aos 92 anos. O governo de Portugal decretou luto oficial de 3 dias.