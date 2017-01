Manifestações contra novo presidente têm 95 presos

00:00 · 21.01.2017

Também houve passeatas pacíficas na capital norte-americana, onde milhares de pessoas se misturavam sem registro de incidentes ( Foto: agência france presse )

Washington. Novos confrontos explodiram na sexta-feira (20) entre manifestantes anti-Trump e a Polícia no centro de Washington, pouco depois da posse do presidente Donald Trump - constatou um jornalista da AFP.

Entre 400 e 500 manifestantes lançaram objetos contra os agentes do Batalhão de Choque, que responderam com bombas de gás lacrimogêneo. Nas ruas, vê-se latas de lixo incendiadas.

LEIA MAIS

.Trump empossado com promessa de 'priorizar EUA'

.Ivanka pede que se dê chance ao pai

A polícia de Washington prendeu 95 pessoas envolvidas nos protestos contra a posse de Trump, informou a corporação.

"Prendemos 95 pessoas" confirmou o porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana, tenente Sean Conboy, acrescentando que foram presos por "vandalismo e destruição de propriedade". Conboy disse ainda que dois policiais foram feridos nos confrontos. Manifestações violentas similares haviam sido registradas no fim da manhã, no centro da cidade, antes do juramento de Trump na fachada do Capitólio. Nesses eventos, centenas de pessoas com o rosto coberto e vestidas de preto jogaram pedras nos policiais. Agências bancárias, redes de fast-food, como a Starbucks, e outras lojas foram destruídas. Vários carros também foram atingidos.

"É lamentável", disse um homem que votou em Donald Trump, com um gorro vermelho com o slogan de campanha do republicano. Também houve passeatas pacíficas na capital americana, onde milhares de pessoas - entre partidários e opositores a Trump - se misturavam sem registro de incidentes.

País dividido

Encantados ou horrorizados, milhares de americanos foram na sexta-feira ao National Mall de Washington para ver a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Os contentes vestiam roupas coloridas com as frases e o rosto do novo líder republicano, que se tornou o 45º presidente dos Estados Unidos. Os infelizes exibiam cartazes e gritavam palavras de ordem contra Trump.

Steve McDonald, um vendedor de tapetes de 52 anos da Pensilvânia, estava entusiasmado. Para ele, Trump é o agente perfeito para promover a mudança política e econômica que o país precisa. "É um momento transcendental na minha vida", disse McDonald enquanto caminhava em uma manhã fria.

"Me parece terrível", declarou Ben Brun, um professor de Nova York que carregava um cartaz pedindo a deportação de Donald Trump.