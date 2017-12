Mais notícias: potências se unem em prol de diálogo com Pyongyang

00:00 · 14.12.2017

Coreia do Sul, China e EUA sinalizaram uma nova tentativa de diálogo para aliviar as tensões sobre o programa nuclear da Coreia do Norte. O presidente sul-coreano, Moon Jae-in, chegou a Pequim ontem com o objetivo de reparar os laços bilaterais entre os países.

Emenda aprovada

Parlamento britânico pode vetar 'Brexit'

A premiê britânica, Theresa May, sofreu uma derrota ao ver o Parlamento aprovar uma emenda que permite aos legisladores vetar o acordo final do "Brexit", a saída britânica da União Europeia. A emenda é vista por ministros do governo como ameaça às negociações de saída da UE.

Consultoria a PPK

Odebrecht pagou US$ 782 mil no Peru

A empreiteira Odebrecht, processada pelo pagamento de subornos a autoridades e políticos, revelou ter pagado US$ 782.207,00 por consultorias a uma empresa do presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), disse a comissão que investiga o caso no Congresso.