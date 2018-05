Mais notícias internacionais: vulcão dá trégua, mas erupção pode voltar

00:00 · 09.05.2018

A atividade do vulcão Kilauea parou ontem, embora autoridades prevejam mais erupções. O observatório havaiano de vulcões detalhou que desde a primeira erupção foram registradas 12 fissuras e 35 imóveis destruídos, 26 deles casas de famílias.

Cinema

Festival de Cannes começa na Côte d'Azur

O filme em espanhol "Todos lo saben", do iraniano Asghar Farhadi, protagonizado por Javier Bardem, Penélope Cruz e Ricardo Darín, abriu ontem a 71ª edição do Festival de Cannes, com um júri engajado com a luta feminista e presidido pela atriz Cate Blanchett.

Itália

Mattarella propõe governo 'neutro'

O presidente italiano, Sergio Mattarella, irá propor um governo "politicamente neutro" para dirigir o país até dezembro, em razão da ausência de acordo sobre uma maioria parlamentar entre as forças políticas, após a eleição. O impasse já dura dois meses.