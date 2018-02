00:00 · 21.02.2018

"Outra acusação falsa", reagiu, ontem, Donald Trump ante às declarações de uma ex-recepcionista da Torre Trump. Rachel Crooks afirma ter sido beijada por ele em 2006, quando tinha 22 anos, sem seu consentimento.

Catolicismo

Igreja ouve vítimas de abuso sexual no Chile

Vítimas de abuso sexual no interior da Igreja Católica prestavam depoimento no Chile diante de Charles Scicluna, arcebispo de Malta, que investiga as denúncias de encobrimento que pesam sobre o bispo Juan Barros.