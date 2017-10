Mais notícias internacionais: Rússia acusa EUA de agir com 'faz de conta'

00:00 · 11.10.2017

A Rússia acusou os Estados Unidos de reduzir seus ataques aéreos contra o Estado Islâmico no Iraque, permitindo que os extremistas islâmicos entrem na Síria e lutem contra as forças apoiadas de Bashar al-Assad apoiadas por Moscou.

Califórnia

Incêndios deixam 15 mortos em vinícolas

Pelo menos 15 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em decorrência dos incêndios que atingem a região do vale do Napa, no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo o governo estadual, o número de mortos ainda pode subir.

Reforma trabalhista

Funcionários públicos protestam na França

Os funcionários públicos franceses se mobilizaram, ontem, para protestar pelo não reajuste dos seus salários e pela redução de 120 mil vagas no setor público previstos pelo governo francês, que não parece disposto a ceder à pressão popular.

Pleito imprevisível

Eleição japonesa enfrenta turbulência

No 1º dia da campanha para as eleições japonesas do dia 22, analistas apontam que o pleito está mais imprevisível. As eleições da Câmara baixa podem ser as primeiras em que o premiê Sinzo Abe, no cargo desde 2012, seja de fato ameaçado por oposicionistas.

No Rosto e na roupa

Meio-irmão de Kim tinha agente mortal

Os legistas detectaram uma quantidade letal de um agente neurotóxico no rosto e na roupa do meio-irmão do líder norte-coreano, Kim Jong-un, assassinado em um aeroporto. Duas mulheres estão sendo julgadas pelo assassinato.

Harvey Weinstein

Produtor de cinema é acusado de estupro

A atriz italiana Asia Argento e outras duas mulheres acusam o produtor de Hollywood Harvey Weinstein de tê-las estuprado. As acusações incluem sexo oral indesejado e sexo oral e completo forçado. Ele nega.