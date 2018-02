Mais notícias internacionais: número 2 do Unicef é denunciado por assédio em ONG

00:00 · 22.02.2018

O Unicef disse, ontem, que ignorava as denúncias de comportamento inadequado com mulheres, feitas contra seu diretor-adjunto antes de contratá-lo, dois anos atrás. Justin Forsyth ainda ocupa o cargo de diretor-executivo adjunto do Unicef desde 2016. Antes, ao dirigir a ONG Save the Children, foi alvo de denúncias por 3 funcionárias.

Após massacre em escola

Trump apoia ideia de armar professores

Donald Trump sugeriu, ontem, que apoia a ideia de armar os professores para reagir a eventuais tiroteios em escolas. "Vamos analisar isto com rigor. Muita gente será contra mas muitos serão a favor. O bom é que haverá muita gente apoiando esta ideia", diz Trump em reunião com sobreviventes de vítimas de massacres em escolas.