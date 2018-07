Mais notícias Internacionais: Groenlândia alerta para iceberg à deriva

00:00 · 14.07.2018

A presença de um enorme iceberg à deriva perto de uma localidade costeira da Groenlândia gera temores de que provoque um tsunami caso se rompa, o que levou as autoridades a ordenarem a evacuação da ilha Innarsuit. Esta zona da ilha tem 169 habitantes, mas apenas os que vivem mais perto do lugar onde está o iceberg foram evacuados, segundo agência dinamarquesa.

UE-Canadá

Itália vetará acordo de livre-comércio

O vice-primeiro-ministro italiano e líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, confirmou, na sexta-feira (13), que a maioria parlamentar rejeitará o CETA, o acordo de livre-comércio entre União Europeia (UE) e Canadá, o que coloca em perigo a existência do tratado. O pacto de livre-comércio entre UE e Canadá ainda precisa ser ratificado pelos Parlamentos dos países-membros do bloco.

Paul Biya

Líder de Camarões quer um 7º mandato

O presidente camaronês, Paul Biya, de 85 anos de idade e 35 no poder, anunciou no Twitter sua candidatura ao cargo de chefe de Estado. Se vencer as eleições previstas para 7 de outubro, será seu sétimo mandato consecutivo como presidente. Outros candidatos às eleições se apresentaram, entre eles, Joshua Osih, da Frente Social Democrata, principal partido de oposição.