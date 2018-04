Mais notícias internacionais: Governo fecha ilha de Boracay ao turismo

00:00 · 27.04.2018

Com grande mobilização policial, o governo filipino fechou ontem por seis meses a ilha de Boracay, a mais popular do arquipélago, vítima do turismo sem controle e que virou "fossa" (palavras do governo). O fechamento vai permitir a limpeza e a construção de estações de tratamento.

Maio

Pilotos da Air France farão 4 dias de greve

Três sindicatos de pilotos da Air France anunciaram que enviaram um pré-aviso de greve para os dias 3, 4, 7 e 8 de maio, em meio às negociações salariais. O diretor-executivo da Air France-KLM, Jean-Marc Janaillac, ameaçou renunciar se os funcionários da empresa aérea continuassem a rejeitar suas propostas salariais.