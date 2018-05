Mais notícias internacionais: ex-ditador García Meza morre aos 88

00:00 · 01.05.2018

O ex-ditador boliviano Luis García Meza, que cumpria uma sentença de 30 anos de prisão por crimes cometidos após o golpe militar que o levou ao poder em 1980, faleceu no domingo aos 88 anos, pós uma parada cardíaca e respiratória. A família decidiu pela cremação.

ELNA

Museu francês tinha 60% de quadros falsos

Durante décadas, o pequeno museu de Elna (sul da França) montou uma coleção de obras do pintor local Étienne Terrus (1857-1922). Mas o que uma vez foi uma fonte de orgulho virou uma vergonha, quando se descobriu que 60% das obras eram falsificações. O museu reabriu com obras legítimas.

Brexit

Premiê britânica sofre nova derrota política

A Câmara dos Lordes britânica adotou ontem uma emenda ao projeto de lei sobre o Brexit, dando ao Parlamento o direito de poder impedir o governo de deixar a União Europeia, na ausência de um acordo com Bruxelas. É uma nova derrota política da premiê britânica Theresa May.

Moscou

Bloqueio do Telegram provoca protestos

Cerca de 8.000 russos, incluindo o principal opositor ao governo do Vladimir Putin, Alexei Navalny, foram às ruas, ontem, em Moscou contra o aumento da vigilância na Internet, após o bloqueio pelas autoridades russas do uso do aplicativo de mensagens instantâneas Telegram.

América Latina

Interpol resgata 350 vítimas do tráfico

Quase 350 vítimas de tráfico de seres humanos foram resgatadas, e 22 pessoas presas em uma operação da Interpol no início do mês no Brasil, Caribe e Venezuela. Homens e mulheres, até crianças, foram encontradas em casas noturnas, minas, fazendas e mercados.