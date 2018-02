00:00 · 27.02.2018

Duas pessoas, em viagem clandestina no trem de pouso de um avião, morreram, ontem, quando caíram do Boeing 767-300, da Latam, logo após a decolagem de Guayaquil, no Equador. Suspeita-se que o sistema da aeronave os expulsou.

Sudão do Sul

Metade da população sofre de desnutrição

Quase metade (48%) do povo do Sudão do Sul, em guerra desde 2013, sofria de desnutrição em janeiro deste ano, alta de 40% em 12 meses, disse a ONU. O país do nordeste da África tem 5,3 milhões de desnutridos.