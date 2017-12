00:00 · 15.12.2017 / atualizado às 09:08

A Nasa anunciou, ontem, a descoberta de uma estrela distante com oito planetas em sua órbita. O novo sistema planetário é o primeiro a ser observado com o mesmo número de planetas do Sistema Solar.

Polêmica

Neutralidade da rede é revogada nos EUA

Os EUA revogaram ontem o princípio da "neutralidade da rede", o marco pelo qual os provedores da Internet tratam de maneira equitativa o tráfego, em meio a um debate sobre a liberdade online e o papel das corporações.