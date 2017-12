Mais notícias internacionais: Curdos iraquianos incendeiam partidos

00:00 · 19.12.2017

Manifestantes curdos incendiaram ontem a sede dos cinco principais partidos políticos do Curdistão iraquiano e um prédio dos serviços de segurança da província de Solimania para protestar contra a corrupção e exigir a renúncia do governo regional. Não houve vítimas.

Falha elétrica

Apagão atinge norte da Venezuela e Capital

Grandes regiões de Caracas e do norte da Venezuela ficaram sem luz ontem por uma falha elétrica que afetou serviços importantes, como o metrô da capital, segundo autoridades. O corte de energia aconteceu por volta de 12h locais (13H em Fortaleza) e ficou sem luz ao longo de três horas.

Recém-eleito

Piñera defende relação com países do Pacífico

O presidente eleito chileno Sebastián Piñera, garantiu, ontem, que vai fomentar as relações com Ásia Pacífico porque "é o mundo do futuro". Em sua primeira coletiva com a imprensa estrangeira, Piñera falou sobre a política externa de seu governo, que assumirá em 11 de março.

Caso Odebrecht

Kuczynski nega ter se envolvido em ilicitude

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, rebateu as acusações de corrupção e defendeu sua honestidade, poucos dias antes de uma votação no Congresso sobre sua destituição, pela acusação de recebimento de dinheiro ilegal por assessoria à Odebrecht.