Mais notícias internacionais: cresce pobreza na América Latina, diz Cepal

00:00 · 21.12.2017

A pobreza na América Latina cresceu em 2016 e alcançou 30,7% da população, principalmente pelo revés econômico no Brasil e na Venezuela, que reduziu a média regional, informo um relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Venezuela

Parlamento denuncia prejuízo de US$ 80 bi

O desfalque por supostos casos de corrupção no governo venezuelano - investigados pelo Parlamento, de maioria opositora- chega a 80 bilhões de dólares, garantiu o deputado Juan Guaidó. As investigações incluem supostos subornos e obras não concluídas pela construtora Odebrecht.

Do Mercosul

Paraguai vai receber presidência temporária

O presidente paraguaio, Horacio Cartes, chegou, ontem, ao Brasil para participar hoje da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul. No encontro, O Paraguai assumirá a presidência temporária do bloco, em momento-chave das negociações com a União Europeia para um acordo.

Iraque

Manifestantes mantêm pressão no Curdistão

A revolta dos manifestantes com aos partidos no Curdistão iraquiano, aos quais acusam de corrupção e incompetência, se mantinha viva, ontem, apesar da imponente mobilização das forças de segurança. Os manifestantes atearam fogo nas sedes do partido Goran e de outras duas siglas menores.

Vítima de ataque

Bebê sírio que perdeu olho vira símbolo

A foto de um bebê sírio que perdeu o olho após um ataque aéreo do regime virou símbolo de uma campanha de solidariedade nas redes sociais. Internautas publicaram fotos cobrindo um olho com as mãos e a hashtag #SolidarityWithKarim (solidariedade com Karim).