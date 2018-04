Mais notícias internacionais: Carta antissemita sai por US$ 42 mil

00:00 · 26.04.2018

Uma carta escrita por Richard Wagner alertando para a influência judaica na cultura foi leiloada por US$ 42 mil, em Israel. Wagner, acusado de antissemitismo, misoginia e ideais de pureza racial, foi o compositor favorito de Hitler. A carta foi vendida a um judeu suíço, sem ter sua identidade revelada.

Asperger

Estudo: 'pediatra cooperou com nazistas'

O pediatra austríaco Hans Asperger (1906-1980), que deu nome à Síndrome de Asperger, do espectro do autismo, cooperou com o programa nazista de eutanásia, sustenta o historiador Herwig Czech, da Universidade Médica de Viena. Quase 800 crianças morreram por falta de "pureza racial". Ele usava "Salve Hitler" em escritos.

Israel

Natalie Portman evita receber 'Nobel judeu'

Natalie Portman, atriz israelense-americana, justificou sua decisão de não ir a Israel receber um prêmio ao afirmar que não quer ser associada ao premiê Benjamin Netanyahu. O prêmio, o Nobel judeu, dá US$ 2 milhões ao vencedor. O gesto foi visto como uma reação à violência de Israel contra os palestinos.