Mais notícias internacionais: Caças supersônicos dos EUA sobrevoam a península coreana

00:00 · 12.10.2017

Dois bombardeiros supersônicos dos EUA sobrevoaram a península coreana, uma demonstração de força para Pyongyang, no 1º exercício militar noturno com o Japão e a Coreia do Sul. Os dois aviões B-1B, com base em Guam, participaram em uma missão nas imediações do Mar do Japão.

21 mortos

Incêndios aumentam no norte da Califórnia

O clima seco e os ventos de até 80 km/h levaram a um aumento do número de incêndios que atingem a região do vale de Napa, no norte da Califórnia, que já deixaram 21 mortos. O governo disse, ontem, que os bombeiros combatem 22 focos de incêndio, contra 17 registrados na terça (10).