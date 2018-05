Mais notícias internacionais: Berlusconi aprova aliança com 5 Estrelas

00:00 · 10.05.2018 / atualizado às 00:51

O ex-chefe de governo italiano Silvio Berlusconi aprovou, ontem, um possível acordo para formação de governo entre o seu aliado, a Liga (extrema-direita), e o Movimento 5 Estrelas (M5E, antissistema), que devem chegar a um consenso, após 2 meses de impasse político.

"Banco do Papa"

Vaticano começa a julgar ex-diretor

O julgamento de um ex-diretor do "banco do papa", suspeito de apropriação indébita de fundos públicos e de lavagem de dinheiro, foi aberto ontem no Vaticano, antes de ser adiado para uma nova data. O ex-diretor do IOR, Angelo Caloia, de 78 anos, esteve presente na primeira audiência.

Polônia

Acidente cria 'rio de chocolate quente'

Um caminhão com 12 toneladas de chocolate líquido e quente tombou ontem em uma estrada polonesa, transformando a via em um rio marrom e doce, informou a polícia local. O caminhão, de propriedade de uma confeitaria, colidiu por razões ainda desconhecidas.