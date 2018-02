Mais notícias internacionais: avalanche mata três esquiadores na Suíça

00:00 · 26.02.2018

Três esquiadores morreram e quatro ficaram feridos em várias avalanches neste fim de semana no sul da Suíça, disseram fontes policiais ontem. Dois deles foram arrastados ontem por uma grande quantidade de neve que se desprendeu de uma área perto de Château d'Oex.

Pró-imigrantes

Protesto reúne dez mil pessoas em Bruxelas

Cerca de dez mil pessoas enfrentaram o frio e tomaram as ruas de Bruxelas, ontem, em solidariedade aos imigrantes e para reivindicar do governo belga uma política migratória "mais humana". A manifestação foi realizada no principal ponto de convergência de migrantes na cidade.

Na Inglaterra

Explosão de prédio deixa quatro feridos

A Polícia britânica anunciou a ocorrência de um "incidente grave" em Leicester, no centro da Inglaterra, após informações de uma explosão e do desabamento de um imóvel, com quatro feridos em estado crítico. "Todos os serviços de emergência foram para lá", acrescentou uma fonte policial.

Três mortos na Colômbia

Suposto ataque do ELN vitima venezuelanos

Três venezuelanos morreram ontem no nordeste da Colômbia, em um suposto ataque do ELN, última guerrilha ativa do país, disseram fontes oficiais. As três pessoas foram mortas por supostos rebeldes no município de Tibú, na fronteira com a Venezuela, informou a polícia em comunicado.

Diz Evo Morales

Bolívia 'está perto' de voltar ao mar

O presidente da Bolívia, Evo Morales, considerou ontem que o país está "muito perto" de retornar ao mar, um mês antes de começar as apresentações orais contra o Chile por uma saída soberana para o Oceano Pacífico, na Corte Internacional de Justiça (CIJ) de Haia.