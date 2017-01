Mais notícias de Polícia: Rússia inicia redução de efetivo militar

00:00 · 07.01.2017

Na Síria

A Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad, começou a reduzir seu dispositivo militar na Síria, onde o exército intensificou seus ataques na sexta-feira (6) em uma região rebeldes que abriga as principais fontes de água potável que abastecem Damasco. As tropas do regime tentam recuperar o controle sobre a região rebelde de Wadi Barada.

Dia de Reis Magos

Papa condena culto ao poder no mundo

Ao celebrar a missa da Epifania, quando a Igreja Católica celebra a visita dos Reis Magos ao menino Jesus, o papa Francisco criticou o culto ao poder. Ele disse, ainda, que as pessoas, assim como ocorreu com os magos, devem perceber que Deus não está nos palácios, mas nas periferias. As informações são da agência de notícias Ansa.

Afirma Erdogan

Turquia naturalizará parte de refugiados

O presidente turco, Recep Erdogan, anunciou na sexta-feira (6) que parte dos mais de três milhões de sírios e iraquianos refugiados na Turquia serão naturalizados, sem detalhar o número de pessoas beneficiadas com a medida. "Nosso ministério do Interior está trabalhando nisto", declarou Erdogan em discurso na TV.