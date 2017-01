Mais notícias de Jogada: Santos exige das Farc entrega de menores

00:00 · 27.01.2017

De 15 anos

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, exigiu da guerrilha das Farc que entregue imediatamente os menores de 15 anos que integram suas fileiras. Segundo o governo, trata-se de um compromisso que não está sendo cumprido pelas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

No Haiti

Vídeo de estupro coletivo gera revolta

Um vídeo de cerca de 3 minutos com o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Haiti causou revolta e indignação no país, enquanto a Polícia ainda busca ativamente os autores do crime. Ontem, a Polícia anunciou várias detenções. A adolescente foi violentada por cinco homens em um bairro carente de Pétionville.