Mais notícias de Internacional: vice-presidente do Equador será julgado

00:00 · 18.12.2017

Ação de impeachment

O Congresso do Equador aceitou, ontem, abrir o julgamento do impeachment do vice-presidente, Jorge Glas, condenado em primeira instância à prisão por receber propinas da construtora brasileira Odebrecht, aproximando-se da destituição do cargo.

Revela Pentágono

EUA investigou óvnis em programa secreto

O Pentágono admitiu ter financiado um programa secreto bilionário para investigar aparições de objetos voadores não identificados (óvnis). O programa foi encerrado oficialmente em 2012, mas o New York Times relatou que ele ainda está em execução.