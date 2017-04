00:00 · 06.04.2017

Protesto oficial

A Venezuela acusou a OEA de adotar mediante "uma fraude" a resolução que declara uma "grave" alteração da democracia neste país, e anunciou que protestará diante de outras "instâncias internacionais".

Negociações

Eurocâmara define condições ao 'Brexit'

A Eurocâmara adotou suas exigências para as negociações do 'Brexit', rejeitando um eventual acordo sobre a futura relação com o Reino Unido, antes de sua saída efetiva da UE.